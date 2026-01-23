Ｊ１・京都サンガは２３日、来年１月からの２０２６―２７年シーズンにトップチーム加入が内定している関学大所属のＤＦ山本楓大（２１）が、「２０２６年ＪＦＡ・Ｊリーグ特別指定選手」として承認されたことを発表した。背番号は３３。長崎県出身の山本は鳥栖Ｕ―１８から関学大に進学。２５年度の関西大学選抜にも選ばれている。