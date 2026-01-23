東京スポーツ杯２歳Ｓ２着のゾロアストロ（牡３歳、美浦・宮田敬介厩舎、父モーリス）が、次走はきさらぎ賞（２月８日、京都競馬場・芝１８００メートル）を目標とすることが分かった。鞍上はトール・ハマーハンセン騎手＝ドイツ＝の予定。サンデーサラブレッドクラブが１月２３日までに、ホームページで発表した。同馬は東京スポーツ杯２歳Ｓの後、放牧先の福島・ノーザンファーム天栄で調整が進められ、１月１４日に美浦トレ