◇大相撲初場所１３日目（２３日、東京・両国国技館）序ノ口で東１２枚目・森麗（もりうらら）が今場所初白星を挙げた。過去１０勝４敗の西同１５枚目・潮来桜（式秀）に低い姿勢で正面から当たり、そのまま押し出した。「勝ち負けを考えず、立ち合いだけしっかり当たろうと思った。自分では分からないけど、内容が良かったらいいなと思います」とホッとした表情を浮かべた。今場所は初日から６連敗を喫していた。２０１９年初