ミラノ・コルティナ五輪代表に内定したスキージャンプ女子の４選手が２３日、札幌市内で記者会見を開き、本番に向けた抱負を語った。丸山希（北野建設）は「初めての五輪になるけど、自分のジャンプを出し切れるように精いっぱい飛んできたい」と意気込んだ。今季ワールドカップ（Ｗ杯）６勝で総合２位につけ、金メダル候補と期待される丸山。「小さい頃から金メダルを取りたいと思って練習を重ねてきた」と明かしつつ、「金メ