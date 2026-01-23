アメリカのトランプ大統領は、グリーンランド領有に反対するヨーロッパ各国がアメリカ国債を売却すれば「大規模な報復措置をとる」と警告しました。トランプ大統領：（Q.欧州各国による米国債売却を懸念しているか？）売却すれば我々も大規模な報復措置を取る。あらゆる切り札がある。トランプ大統領は22日、FOXビジネスのインタビューでヨーロッパ各国がグリーンランド領有に意欲を示すトランプ政権への対抗措置としてアメリカ国