23日現在、大寒波がやってきていますが、恵みの雪になったところもあります。長野・北部の飯山市で先週、急ピッチで作業が行われていたのは、冬の風物詩「かまくらレストラン」作り。空気を入れたバルーンの上に、降ったばかりの雪を除雪機で吹き付けて、スコップなどで固めていきます。2026年の飯山市は、例年に比べて雪不足でかまくら作りは難航。しかし、今回の大寒波で飯山市は22日までの3日間で55cmの雪が降り、かまくらは21