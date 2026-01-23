ソフトバンクの周東佑京内野手（２９）が２３日に福岡市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、５年総額２０億円プラス出来高でサインした。昨季は負傷離脱の影響で９６試合の出場にとどまったが、リードオフマンとして打率２割８分６厘、３本塁打、３６打点、３５盗塁をマークして３年連続４度目の盗塁王を獲得。選手会長として随所に存在感を放ち、リーグ連覇と５年ぶりの日本一に大きく貢献した。周東は昨オフに初の大台突破