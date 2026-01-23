メ～テレ（名古屋テレビ） 東海地方では22日から岐阜県を中心に大雪になっていて、名古屋でも雪が降りました。 冬型の気圧配置が強まり22日から平野部にも雪雲が流れ込みました。 名古屋市内でも、22日から23日朝にかけて雪が降りました。 「結構滑って怖かったですね。靴を運動靴に変えて滑らないように（歩道橋を）ゆっくり降りている」（名古屋の街の人） 「狭い道とか坂道とか凍っていたのでずるっときました