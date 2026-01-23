メ～テレ（名古屋テレビ） 教師のグループが女子児童の盗撮画像を共有していたとされる事件で、岡山県の小学校教師の男の初公判が開かれ、男は起訴内容を認めました。 児童買春・ポルノ禁止法違反などの罪に問われているのは、岡山県の小学校教師、甲斐海月被告（27）です。 起訴状などによりますと、甲斐被告は去年、自宅で18歳未満の少女が着替えをする様子の動画データ1点を所持したとされています。