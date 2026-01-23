牛丼チェーン「吉野家」は、1月29日午前11時から、全国の店舗で期間限定メニュー「牛カレー鍋膳」（税込954円）を発売する。テイクアウトにも対応する。「牛カレー鍋膳」は、昨年2025年に登場し好評を博した商品で、今年も復活販売となる。カレーのスパイス感に和風だしと乳製品を合わせた特製カレーソースに、牛肉と野菜を組み合わせた、吉野家ならではの鍋メニューだ。【画像】吉野屋冬季限定で販売中の「牛すき鍋膳」などカレ