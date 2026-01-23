名門ホテルのこだわりが凝縮。風格をまとう逸品チョコレートをご紹介します。? パーク ハイアット 東京｜ペストリー ブティック世界屈指のショコラティエが特別に手がけた逸品がお目見えチョコレートボンボン 8個入り \5,000待望のリニューアルオープンを果たしたパーク ハイアット 東京から届いたのは、シェフ ジュリアン・ペリネが監修したチョコレートボンボン。ペルー産カカオの濃厚な味わいが広がる「ダークチョコレート」や