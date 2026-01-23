静岡・藤枝市で17日に発生した山林火災について市の災害対策本部は23日11時過ぎの時点で「鎮圧」したと発表しました。この山林火災は、1月17日に、静岡･藤枝市岡部町青羽根地区で発生したものです。市によりますと、この山林火災により、これまでに約10.5ヘクタールを焼損したほか、焼けた乗用車1台が見つかりましたが、人的被害や避難者などはなく、一連の消火活動により、熱源は確認されず延焼拡大の恐れがなくなったとし