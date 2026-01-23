【新華社昆明1月23日】中国雲南省水富市にある水富港は、長江上流で本格的な港湾機能を持つ最初の港として、「万里の長江第一の港」と呼ばれている。ティルトシフトレンズを通すと、港はまるで精巧なミニチュアのような表情を見せる。年間を通じて3千トン級船舶が行き交うこの港は、雲南省と長江経済圏を結び、東南アジアにも広がる物流ハブとなっている。