近年、日本の伝統文化や価値観にあらためて関心が集まっています。その根底に流れるのが「自然と共に生き、違いを受け入れ、調和を尊ぶ和の心」と話すのが、山陰地方で呉服店「和想館」を営む、和と着物の専門家・池田訓之さんです。分断や対立が目立つ現代社会において、この精神は私たちにどのような示唆を与えてくれるのでしょうか。日本文化が世界を惹きつける理由と共に、これからの生き方へのヒントを解説いただきました。な