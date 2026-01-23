◇NBAレイカーズークリッパーズ（2026年1月22日インテュイット・ドーム）レイカーズの八村塁（27）が22日（日本時間23日）の敵地クリッパーズ戦に途中出場。第1Q終了間際にブザービーター3Pシュートを沈めた。この日も途中出場となった八村。第1Q残り3分32秒からコートに立つと、得意の3Pシュートを2本放つがなかなか決めきれなかった。その中で第1Q終了間際にルカ・ドンチッチからのアシストを受けて、トップ付近から