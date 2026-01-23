金融政策決定会合に臨む日銀の植田総裁（中央）ら＝23日午前日銀は23日、金融政策決定会合を開き、昨年12月の前回会合で0.5％程度から0.75％程度に引き上げた政策金利を据え置くことを決めた。企業活動や家計への影響を見極める。2025、26年度の実質国内総生産（GDP）成長率の予測は引き上げた。米国の高関税政策の影響縮小や高市政権が打ち出す経済対策の効果を反映した。物価見通しは26年度を上方修正した。植田和男総裁が午