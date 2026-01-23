22日、伊藤園が開催した第6回ワールド・ベースボール・クラシックのオフィシャルグローバルパートナー契約および新プロジェクト発表会に、原辰徳氏（67）が登壇した。【映像】原辰徳氏が語る大谷翔平選手への期待原氏は自身の経験を踏まえ、大谷翔平選手の起用法についてこう語った。原氏「豪快なホームラン。それから、（前回大会）最後の世界一を決める時のクローザー、もう一度その姿を見たい。大谷君は日本の野球ファンの