内閣官房が発表した『孤独・孤立の実態把握に関する全国調査』によると、約1割の人が不安や悩みの相談相手が「いない」と回答。そのうち19.5％の人は孤独感が「しばしば・常にある」と回答しています。深い関係でなくても、距離が離れていても。ほんの少しのつながりが、大きな支えになることがあります。田川千佳さん（仮名・青森県・会社員・48歳）は、20年以上前からの、一度も会ったことがないけれど、心の支えとなっている友