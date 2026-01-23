高石あかりさん（高ははしごだか）主演・連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。第16週「カワ、ノ、ムコウ。」の第80回が１月23日に放送され、話題を呼んでいます。【写真】白鳥倶楽部に現れた庄田天国町の遊郭で働いていた遊女のなみの身請けが決まりました。幸せそうな様子のなみがサワに挨拶に来て…。＊以下第80回のネタバレを含みます。＜第80回あらすじ＞サワ（円井わんさん）は教員資格をとるため