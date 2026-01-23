ソニーと中国家電大手のTCLは1月20日、テレビなどホームエンタテインメント事業で戦略的な提携に向けた協議と検討を進めることに基本合意する協力覚書を締結しました。覚書によると、TCLが51％、ソニーが49％を出資して、新たな合弁会社を設立し、ソニーのホームエンタメ事業を承継し、テレビやホームオーディオなどの機器の開発、設計、製造、販売、物流、顧客サービスまでの一貫した事業を全世界で展開する計画です。これは、テ