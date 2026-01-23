和の美意識を纏った上質かつ先進的デザイン2026年1月23日、大和ハウス プレミストドーム（札幌市豊平区）を会場に「ジャパンモビリティショー札幌2026（JMS札幌2026）」が開幕しました。最新のモビリティや自動車技術が一堂に会する本イベントは、北海道では貴重な大規模モーターショーとして注目を集めています。【画像】超カッコいい！ これがレクサス新型「大型セダン」の姿です！ 画像で見る（30枚以上）積雪寒冷地なら