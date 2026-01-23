Photo: oh!ga 年が明けてしばらく経ちましたが、冬過ぎませんか最近。寒い…。気温ならまだしも、風が寒いんですよね。上半身はアウターを良いものにしたり、手袋をしたりと工夫して凌いでいました。ただ、下半身はタイツくらいしか選択肢がなかったんですよね。下半身もダウンでいいじゃない Photo: oh!ga な