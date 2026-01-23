ソフトバンクの周東佑京内野手（29）が23日、みずほペイペイドーム内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、年俸1億1000万円から大幅増となる5年契約の総額20億円でサインした。「皆さんにお待たせしましたという気持ちです」と話した。（金額は推定）周東は昨季、96試合に出場。打率2割8分6厘、3本塁打、36打点。35盗塁で3年連続4度目の盗塁王を獲得した。外野手としてベストナイン、ゴールデングラブ賞も受賞。選手会長としてチ