ソフトバンクの東浜巨投手（35）が23日、みずほペイペイドーム内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、4000万円減の年俸1億1000万円でサインした。「今年もまたホークスで野球ができるという喜びを感じている。チームが優勝するために自分の持っているものを出し切って頑張っていこうという気持ちです。しっかり今季に向けて練習は積んできている。今はすごくワクワクしています」と話した。（金額は推定）東浜は昨季、7試合に登