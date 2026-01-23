高市総理大臣は２３日午後の本会議で衆議院を解散します。県内６つの小選挙区には現時点で２５人が立候補を予定しています。 政府は午前中の閣議で衆議院選挙を２７日公示、来月８日投開票とする日程を決定しました。午後１時から開かれる衆議院本会議で額賀衆院議長が解散詔書を朗読し、衆議院は解散される予定です。 通常国会冒頭での解散は１９６６年の佐藤栄作内閣以来６０年ぶりのことで、異例となる真冬の短期決戦が事実上