２３日未明、三原市で住宅が全焼する火事がありました。県内では南部を中心に乾燥注意報が発表されています。 午前３時１０分ごろ、三原市宮浦の２階建て木造住宅で「玄関付近が燃えている」と付近の住民から通報がありました。 消防車６台が出動し、火は約１時間半後に消し止められました。この家には男性が１人で暮らしていていましたが、出火後に避難しけがはないということです。 出火当時、三原市には乾燥注意報が発表され