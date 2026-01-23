お笑いタレントのやしろ優（38）が22日、自身のインスタグラムを更新。YouTube個人チャンネルの開設を報告した。【動画】「やったぁ〜」「待ってましたぁぁぁーー!!」個人チャンネル開設について語るやしろ優やしろはこれまでもお笑いコンビ・どんぐりぱわーずのミナコ（40）、あいこ（34）との共同チャンネル「ぽちゃHOME」などでYouTubeでの活動を行っていたが、このたび個人チャンネルを開設。投稿では「聞いてほしい！みな