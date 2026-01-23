西武のドラフト2位・岩城颯空（はくあ）投手（22＝中大）が、キャンプ初日のブルペン入りに意欲を見せた。22日に全体会議が行われ、2月1日からの春季キャンプは宮崎・南郷での1軍スタートが決定。左腕は「そこ（1軍キャンプ）に向けて自分も状態をつくってきた。このままうまくスタートできたら」と意気込んだ。プロ野球選手としてスタートを切る、キャンプ初日である2月1日のブルペン入りについても「自分はいけると思って