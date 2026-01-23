強い冬型の気圧配置が続き、新潟県内は上・中越の山沿いを中心に積雪が増えていて大雪による交通の乱れに注意・警戒が必要です。 強い冬型の気圧配置が続き、魚沼市守門で積雪が2メートルを超えるなど上・中越の山沿いを中心に積雪が増えています。このあと、さらに積雪が増える見込みで、24午前6時までの24時間に降る雪の量は中越の山沿いで80cmなどと予想されています。また、冷え込みも厳しく、23日朝の最低気温は全ての