21日に再稼働したばかりの柏崎刈羽原発6号機で不具合が発生し、原因を調査するため東京電力は23日未明に原子炉を再び停止しました。【柏崎刈羽原発稲垣武之所長】「プラントを一旦停止し、原因について徹底的に調査を行っていく必要があると判断致しました」22日夜、東京電力は会見を開き、21日に再稼働した柏崎刈羽原発6号機の原子炉を停止すると発表しました。22日午前0時半ごろ、制御棒の引き抜き作業中に警報が鳴ったため作