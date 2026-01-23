天皇ご一家は、皇室の護衛などにあたる皇宮警察の年頭視閲式に出席されました。23日午前10時ごろ、天皇皇后両陛下と長女の愛子さまは皇居・東御苑で行われた皇宮警察の創立140周年記念年頭視閲式に出席されました。視閲式では、皇室の儀式や行事などで活躍する儀礼服を着用した特別警備隊の儀仗隊や、警察犬、護衛馬も含む10部隊およそ200人が行進しました。両陛下と愛子さまが3人で出席するのは去年に続き2回目で、説明役の護衛部