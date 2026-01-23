ロシアのプーチン大統領は２２日、モスクワで米国のスティーブン・ウィトコフ中東担当特使ら米国代表団と会談し、ロシアのウクライナ侵略終結と和平に向け議論した。ユーリー・ウシャコフ露大統領補佐官によると、「安全保障」に関する作業部会を米露、ウクライナの３者協議の形式で２３日にアラブ首長国連邦（ＵＡＥ）の首都アブダビで初開催することで合意した。３者協議を巡っては、ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキ