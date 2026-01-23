お笑いコンビ「銀シャリ」の鰻和弘（42）が23日、金曜レギュラーを務めるカンテレ「よ〜いドン！」（月〜金前9・50）に2週ぶりに出演。声帯ポリープ手術を経ての復帰を報告した。鰻は前週16日の放送を欠席し、相方・橋本直のみが出演。同局・谷元星奈アナウンサーから「鰻さんは、ポリープの切除のためお休みされます」と伝えられ、橋本も「連絡はきてましたよ、（手術は）無事に終わりましたって。退院はしてるんで」と説明し