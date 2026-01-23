左膝靱帯の再手術により、２月２８日の現役引退までの復帰を断念した和田竜二騎手（４８）＝栗東・フリー＝について、発表から一夜明けた２３日、長男の和田陽希騎手（１８）＝栗東・杉山晴＝が栗東トレセンで思いを語った。一緒に乗ったのは約１１カ月だったが、「父からは２８日を前に引退するかもしれない、とは聞いていました。こういう形で現役生活が終わるのは残念に思いますが、後を任されたと思って、父の分も僕が頑張