女優北川景子（39）が、22日放送のフジテレビ系「トークィーンズ」（木曜午後11時）に出演。自分時間の過ごし方を明かした。今回は北川と、モデルでタレントのローラ（35）が出演した回の未公開スペシャル。日常で、北川は就寝前の3時間が自由な時間という。事前取材のVTRで「（午後）9時くらいから、できれば12時には寝ていたいから、3時間くらい好きな時間があるから。（子どもが）スムーズに寝てくれて、明日のお弁当のおかずも