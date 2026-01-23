オープンソースのネットワークツール「cURL」の開発チームは、2019年からセキュリティの脆弱(ぜいじゃく)性を発見した研究者に報奨金を支払う「バグ報奨金プログラム」を実施していました。しかし、近年はAIが生成した低品質な脆弱性報告が大量に届くようになっていたため、cURLのセキュリティチームはバグ報奨金プログラムを停止することを発表しました。curl.se/.well-known/security.txthttps://curl.se/.well-known/security.t