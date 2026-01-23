アメリカの年度代表表彰、エクリプス賞の授賞式が１月２２日（日本時間同２３日）、フロリダ州の「ザ・ブレイカーズ・パームビーチ」で行われ、最優秀ダート古牡馬にＢＣクラシックを勝ったフォーエバーヤング（牡４歳、栗東・矢作芳人厩舎、父リアルスティール、以下馬齢は２５年のもの）が選ばれた。フォーエバーヤングは北米で１１月のＢＣクラシック一戦のみだったが、ダートの最高峰と言われる頂上決戦を完勝。同部門では