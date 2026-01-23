新日本製薬は2月15日、大人の女性に向けた新スキンケアブランド「Maison de Bouquet(メゾンドブーケ)」の第1弾商品「プロテクトデイクリーム」を発売する。Maison de Bouquet(メゾンドブーケ)「プロテクトデイクリーム」メゾンドブーケは、「肌に咲く、花束のような美しさ。」をコンセプトとした、花々の恵みと香りにこだわり、肌と心に寄り添うスキンケアブランド。「プロテクトデイクリーム」(25g入り4,400円)は、忙しい毎日の肌