今季の先発ローテーション候補として期待される巨人・泉圭輔投手（２８）、赤星優志投手（２６）、西舘勇陽投手（２３）が２３日、ジャイアンツ球場で自主トレを行い、同じ時間帯にブルペンで投球練習を行った。２月１日のキャンプイン、その先の開幕ローテ入りを見据えて３人とも気合十分の調整。昨季チームトップ１１勝で開幕投手候補にあがる山崎伊織投手（２７）、リリーフの船迫大雅投手（２９）らもマウンドの傾斜を確認し