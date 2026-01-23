シニアファクトリーは3月2日、シニアの健康を応援することを目的に3年の期間を経て開発した「水溶性CBDリキッド」を発売する。人体服用CBDと動物服用CBD同商品は、スイス産CBDを使用し、国内の厳しい検査基準をクリアしたCBDリキッド。CBDはエンドカンナビノイドシステムを補助し、ストレスや加齢による身体バランスの乱れを整える効果が期待されている。CBDの有効なメカニズム今回発売するリキッドは、人間用(1万9,800円)と動物用