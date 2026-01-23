シンガー・ソングライターの米津玄師の劇場版「チェンソーマンレゼ篇」の主題歌「ＩＲＩＳＯＵＴ」が、オリコン週間ストリーミングランキング（１月２６日付）で１８週連続１位を記録したことが２３日までに発表された。また、男性ソロアーティスト歴代単独１位の「連続１位獲得週数」で自己記録を更新した。ビルボードジャパンのチャートのグローバル・ジャパン・ソングス（１月１５日公開）においても首位を記録。１７連覇