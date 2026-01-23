俳優の沢口靖子が２３日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）に生出演した。沢口が主演する同局系連続ドラマシリーズ「科捜研の女」がこの日放送の「科捜研の女ＦＩＮＡＬ」（午後８時）で幕を下ろす。同作品は、京都府警科学捜査研究所（通称・科捜研）の法医研究員・榊マリコ（沢口）を中心とした研究員たちが法医、物理、化学、文書鑑定などの専門技術を武器に事件の真相解明に挑む姿を描