ソフトバンク・周東佑京外野手が２３日、みずほペイペイドームで契約更改交渉を行い、５年２０億円の複数年契約（最初の３年は固定で残り２年は変動制）を結んだ。１・１億円からの大幅増。順調なら今年中に国内ＦＡ権利を獲得する見込みで、球団としては日本球界屈指のスピードスターの流出を防ぐ大型契約となった。三笠ＧＭは「チームの主軸として。強いホークスを引っ張ってもらいたい。良かったです」と話した。育成出身の