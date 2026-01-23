最近注目されているのが、日本人の腸内に多いとされる〈やせ菌〉。その〈やせ菌〉を増やすのに効果的なのが……大麦ご飯！大麦を白米に少しプラスするだけで、腸内環境を整え、ダイエットの味方に。最新の研究をもとに、腸活ドクター・郄畑宗明先生にくわしく教えていただきました。日本人の〈やせ菌〉を増やす、『大麦ご飯』健康で太っていない日本人の腸内に多いのが、「酪酸菌」と「ブラウティア菌」。酪酸菌は難消化性