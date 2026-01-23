関東甲信地方で24日夜から大雪おそれ 東京、埼玉でも一部で雪か 関東甲信地方では、24日（土）夜から25日（日）にかけて、長野県と関東地方北部を中心に大雪となるおそれがあり、警戒が必要です。しています。 気象庁によりますと、日本付近は25日にかけて強い冬型の気圧配置が続き、関東甲信地方の上空には氷点下36度以下という、強烈な寒気が流れ込む見込みです。 特に雪が強まるのは、24日夜のはじめ頃から25日にかけてです