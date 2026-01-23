鹿児島県内の海上犯罪のうち、十管本部が去年検察庁に送致した密漁など漁業に関する法律違反は過去5年で最も多い47件でした。 十管本部は鹿児島、熊本、宮崎の3県で海上犯罪を取り締まっています。 去年、県内で起きた海上犯罪で、検察庁に送致した件数は242件で、前の年より8件減りました。 法令別では、密漁など漁業に関する法律違反が前の年より19件多い47件で、過去5年で最も多い件数でした。 県内では、レジャー感