子どもの健康や体のことについて、知っておくといざというとき安心！トリートマンといっしょに楽しく学びましょう。みなさん、こんにちは！ 2月4日は「風疹（ふうしん）の日」ということをご存じですか？ 「2（ふう）4（しん）」の語呂合わせから、風疹の啓発のために制定されました。 かつては数年おきに大きな流行がみられた風疹。最近は落ち着いているとはいえ、油断は大敵です。大切な家族や、これから生まれてくる赤ちゃ