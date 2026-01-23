自民党と日本維新の会が12月19日に決定した2026年度税制改正大綱には「年収の壁」の引き上げなど減税政策が多く盛り込まれ、高市早苗首相は物価高対策としての成果と強調するが、今後、思惑通りに進むかは予断を許さないだろう。 というのも同じ日、日銀が政策金利を約30年ぶりの水準となる0.75％程度への引き上げを決めた後、欧米の投資家が市場に参加する夜にかけて円安が進み、「政府の物価高対策を相殺しかねない」（財務