タレントのデヴィ夫人ことデヴィ・スカルノさんが、自身のマネジャー（当時）に対する傷害の疑いで書類送検されたと報じられました。報道（日テレNEWS NNN、1月23日）によると、デヴィ夫人は2025年10月、飼い犬の治療をめぐり病院側に抗議したことを仲裁したマネジャーに対して、殴ったり蹴ったりする暴行を加え、その結果女性に全治2週間のケガを負わせた疑いがもたれています。デヴィ夫人は、警視庁の任意の取り調べに対し、マネ