日本銀行経済・物価情勢の展望（日銀展望レポート） 日本経済は、各国の通商政策等の影響を受けつつ、海外経済が成長経路に服していくもとで、前向きな循環メカニズムが徐々に強まることから、緩やかな成長を続ける 食料品価格上昇などの影響が弱まるもとで、政府の物価対策の効果もあり、本年前半には2％を下回る水準までプラス幅を縮小この間も賃金と物価が相互に参照しながら緩やかに上昇